Ploaie cu bancnote pe o autostradă din California. Zeci de oameni au blocat traficul, pentru a aduna banii

Ușile unui camion blindat s-au deschis în mers și mii de bancnote au zburat din remorcă. Incidentul s-a petrecut pe o autostradă din San Diego, California, și a creat o adevărată nebunie.

Zeci de șoferi s-au repezit să adune banii împrăștiați pe carosabil. Traficul a fost complet blocat.

„Erau bancnote pe toată autostrada. Oamenii s-au oprit pe benzi, au blocat complet traficul și au început să ridice banii”, a declarat purtătorul de cuvânt al California Highway Patrol (CHP).

#USA #California #SanDiego #Interstate 5. Armored truck scatters cash on freeway: Traffic along a freeway was paralyzed when people stopped. The authorities have asked the public to return the money or risk criminal charges… come on! pic.twitter.com/9PaPqKsv11