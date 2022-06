Ce a pățit un politician ucrainean din Herson pe care Kievul îl consideră trădător

Herson este primul oraș important pe care rușii l-au capturat în primele zile ale invaziei.

Savlucenko (foto, stânga) era șeful Departamentului regional pentru Tineret și Sport.

Pe contul Twitter Visegrad 24 se spune că "Savlucenko răspândea, de ani de zile, propaganda rusă și a început să colaboreze imediat ce trupele ruse au preluat controlul" în oraș.

The Ukrainian partisan movement has blown up the infamous traitor Dmitry Savluchenko in the occupied city of Kherson.



Savluchenko had been spreading pro-Russian propaganda for years and immediately started collaborating when Russian troops took control of the city. pic.twitter.com/W3pFuFTeX5