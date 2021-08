Informații contradictorii despre moartea polițistului de la Pentagon, în primele ore după incidentul armat

Două surse din poliție au declarat rețelei TV că polițistul a fost împușcat în timpul incidentului.

Ulterior, o sursă din Ministerul Apărării a spus că polițistul a fost înjunghiat de un atacator, care a fost, la rândul lui, împușcat de alți polițiști.

Polițistul făcea parte cadrul agenției însărcinate cu securitatea clădirii Departamentului american al Apărării, PFPA (Pentagon Force Protection Agency).

PFPA și Departamentul Metropolitan de Poliție din Washington au transmis condoleanțe familiei și prietenilor polițistului ucis.

Our hearts are heavy as we mourn the line of duty death of a @PFPAOfficial officer during today’s tragic events at the Pentagon. The men and women of MPD offer our condolences, thoughts, and prayers to PFPA for their loss and to the officer’s family and friends.