Premiul Nobel pentru Fizică, decernat creatorilor de impulsuri luminoase care durează o fracțiune de un miliard de miliarde dintr-o secundă

Este vorba despre Pierre Agostini, Ferenc Krausz și Anne L'Huillier.

Premiul le-a fost decernat pentru "metodele experimentale care generează impulsuri de lumină de nivelul attosecundelor (o attosecundă = 1 x 10^(-18) secunde, n.r.) în studiul dinamicii electronilor în materie", potrivit unui anunț făcut, marți, la Stockholm, de Academia Regală Suedeză de Științe.

Comitetul Nobel a precizat a declarat că cei trei fizicieni "au demonstrat o modalitate de a crea impulsuri de lumină extrem de scurte, ce pot fi folosite pentru a măsura procesele rapide în care electronii se mișcă sau își schimbă energia".

"Contribuțiile laureaților au permis investigarea unor procese atât de rapide, încât erau imposibil de urmărit anterior, iar munca lor oferă omenirii noi instrumente pentru a explora lumea electronilor din interiorul atomilor și moleculelor, a adăugat sursa citată.

