Ei sunt cei doi cercetători pe care pandemia de COVID i-a propulsat către premiul Nobel pentru Medicină

Este vorba despre cercetătorii Katalin Kariko şi Drew Weissman.

Descoperirile acestora au permis dezvoltarea unor vaccinuri ARNm eficiente împotriva COVID-19.

"Prin activitatea lor revoluționară pe tărâmul cercetării, cei doi au contribuit la ritmul fără precedent de dezvoltare a vaccinurilor în timpul uneia dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane din epoca modernă, a precizat Comitetul Nobel.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj