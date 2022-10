Putin "anexează" centrala nucleară Zaporojie și spune că a fost surprins de referendumuri

Totodată, Putin a însărcinat guvernul să stabilească felul în care să reglementeze și să opereze complexul atomo-electric până în 2028.

Centrala nucleară, ale cărei ultime două reactoare funcționale au fost oprite, se află sub control militar rus din primele zile ale invaziei, amintește CNN.

Tot miercuri, liderul de la Kremlin s-a declarat "plăcut surprins" de rezultatele așa-numitelor referendumuri din cele patru regiuni anexate ulterior de Rusia într-un proces denunțat de Kiev și de statele occidentale drept o mascaradă care încalcă dreptul internațional.

"Ca să spun drept, rezultatele referendumurilor nu doar că m-au încântat, ci m-au surprins.

Până la urmă, oamenii (din regiunile anexate, n.r.) au trăit și continuă să trăiască în condiții atât de grele.

Vă asigur că în acest rezultat - și observatorii electorali știu și ei asta - nu a existat nicio dorință de a corecta ceva, de a elimina sau de a adăuga ceva", a spus Putin în timpul unei întâlniri televizate cu cadre didactice.

Adresându-se unui profesor din Donbas, Putin a spus că aceste regiuni vor fi stabilitate și dezvoltate, "ajutând în același timp la consolidarea țării în ansamblu".

