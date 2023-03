Rusia a atacat cu rachete la Kiev, Harkov și Odesa. Mai mulți civili au fost uciși

Primarul Vitali Kliciko a anunțat că atacul a provocat victime.

"O altă explozie în capitală. În districtul Sviatoșinski. Toate serviciile se îndreaptă spre locul incidentului. Sunt mașini care ard în curtea unei clădiri rezidențiale. Două victime. Medicii acordă asistență la fața locului", a postat el pe Telegram.

Anterior, Kliciko a relatat că o serie de explozii au lovit districtul Holosiivski din sud-vestul Kievului și că aproximativ 15% din oraș a rămas fără electricitate,

"Din cauza atacului cu rachete, responsabilii din industria energetică au recurs la o întrerupere de urgență a alimentării cu energie electrică în capitală. În prezent, aproximativ 15% dintre consumatori sunt lipsiți de electricitate", se arată în mesaj.

Rusia a atacat cu lovituri de rachete infrastructura energetică în mai multe părți ale Ucrainei, la începutul zilei de joi, potrivit oficialilor locali citați de CNN.

Între zonele vizate se numără și regiunea Odesa, unde tirurile rusești au țintit instalații energetice și locuințe.

Maxim Marcenko, șeful administrației militare regionale din Odesa, a declarat că nu au fost raportate victime.

"Alimentarea cu energie electrică este în prezent restricționată. Unitățile noastre de apărare aeriană au doborât rachete", a scris Marcenko într-o postare pe Telegram.

Rachetele rusești au lovit și regiunea Hmelnițki, la nord-vest de Odesa.

De asemenea, în orașul Harkov, a avut loc o serie de explozii, potrivit primarului Igor Terehov, în timp ce Oleg Sinegubov, șeful administrației militare, a precizat că au fost cel puțin 15 lovituri.

Aftermath of falling missile debris in the Svyatoshyn district of Kyiv. pic.twitter.com/xshp3Gfe53