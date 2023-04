Rusia a spulberat un bloc de locuințe la Uman | Rachetele au fost lansate din avioane strategice | Un copil de doi ani, printre victime

Bilanțurile actualizate pe parcursul zilei de vineri au crescut, de la cinci, la cel puțin 12 morți și zeci de răniți.

În orașul Uman din centrul țării, cel puțin 10 persoane au fost ucise și alte 17, rănite, atunci când o rachetă a lovit o clădire de apartamente, a declarat ministrul de interne Igor Klimenko.

Echipele de salvare s-au cățărat pe o grămadă uriașă de moloz care fumega, iar salvatorii au fost văzuți transportând un sac cu cadavre pe o targă.

"La început, ferestrele s-au spart (de la unda de șoc), apoi a venit explozia", a declarat o localnică din blocul bombardat.

