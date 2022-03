Rusia susține că armata ucraineană a instalat soldați în poziții de luptă în maternitatea bombardată din Mariupol

La briefing-ul obișnuit, Zakharova a spus că „la Mariupol, batalioanele naționale ucrainene, după ce au expulzat personalul și pacienții din maternitate, au echipat poziții de luptă în acesta”.

Ea a continuat susținând că au existat „numeroase videoclipuri care infirmă falsurile ucrainene, confirmând că crimele Kievului împotriva cetățenilor săi sunt din abundență în domeniul public”.

Videoclipul de la spital după bombardament a arătat în mod clar că acolo erau atât pacienți, cât și personal, inclusiv femei gravide care au fost evacuate din spital.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k