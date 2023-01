Rusia anunță că Ucraina a bombardat regiunea de graniță Belgorod | Un cineast ucrainean, ucis pe linia frontului

Localitatea Murom din districtul orășenesc Șebekinski a fost bombardată de forțele armate ucrainene, a scris pe Telegram Viaceslav Gladkov.

O altă localitate, Viazovoe, a fost, de asemenea, lovită de tirurile ucrainene, a adăugat el.

Potrivit oficialului rus, bombardamentele nu au făcut victime, ci doar pagube materiale, inclusiv avarii la o linie de alimentare cu electricitate.

Guvernatorul din Belgorod a mai spus că loviturile efectuate de ucraineni ar fi afectat și un cimitir local.

Belgorod se află la aproximativ 35 de kilometri de granița ruso-ucraineană și a mai fost lovită anterior de forțele Kievului.

Luna trecută, guvernatorul regional a anunțat decesul unei persoane și rănirea altor opt, în urma tirurilor ucrainene.

Editorul de montaj cinematografic Viktor Onisko a fost ucis pe linia frontului, potrivit unui anunț făcut, luni, de Ministerul Apărării de la Kiev.

"Prea mulți ucraineni curajoși și talentați își sacrifică viețile în acest război împotriva hoardelor întunericului, pentru a-și apăra țara. Fie ca lumina amintirii eroilor noștri să strălucească veșnic", se spune în mesajul instituției publicat pe Twitter.

Onisko a lucrat la producții ucrainene precum "Bastionul", "Șoimul în ascensiune" și "Viddana", notează CNN.

Famous Ukrainian film editor Viktor Onysko has died at the front.

So many brave and talented Ukrainians are sacrificing their lives in this war against the hordes of darkness to protect their homeland.

May the light of the memory of our heroes shine eternally. pic.twitter.com/kQkkMSCgDn