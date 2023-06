Rusia aruncă în luptă în Ucraina tancul kamikaze, încărcat cu tone de explozibil | Ce s-a întâmplat cu el

Într-o postare pe Telegram, semnalată de CNN, ministerul a afirmat că "aproximativ 3,5 tone de TNT și 5 bombe FAB-100" au fost instalate în tanc.

Bombele FAB-100 au în mod uzual o încărcătură de 100 de kilograme, menționează CNN.

O înregistrare video distribuită de instituția rusă prezintă un comandant de tanc rus, cu indicativul "Bernaul", care susține că a fost însărcinat cu instalarea explozibililor și executarea atacului.

"La aproximativ 300 de metri de inamic, operatorul tancului a pus vehiculul pe alimentare manuală, îndreptându-l în direcția țintei. A sărit din el (tanchistul, n.r.) și s-a dus în spatele vehiculului. Eu am rămas în urmă pentru a observa, iar după ce tancul s-a apropiat de pozițiile inamicului, l-am detonat prin radio", a declarat acest militar.

"Explozia a fost foarte mare, a fost mult explozibil ... ca urmare, conform datelor interceptate prin radio, inamicul a suferit pierderi semnificative", a adăugat el.

Pe de altă parte, CNN menționează o înregistrare video realizată cu drona, care arată un tanc aparent imobilizat după ce ar fi lovit o mină în apropierea liniilor ucrainene.

Are loc apoi o explozie uriașă care pulverizează blindatul, fără să fie clară cauza deflagrației. Înaintea exploziei, înregistrarea surprinde o străfulgerare venită dinspre pozițiile ucrainene, ceea ce ar putea semnala o încercare de a distruge tancul.

