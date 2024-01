Soldații ucraineni și ruși sunt decimați pe front de un nou inamic comun: militarii vomită și au sângerări oculare, iar situația amintește de Primul Război Mondial

Este vorba despre un dușman care a fost creat, practic, de război și pentru înfrângerea căruia luptătorii au ajuns să apeleze la rugăciuni, pentru că nicio altă metodă nu și-a dovedit eficacitatea.

CNN relatează că linia de 1000 de kilometri a frontului ruso-ucrainean a fost infestată de șobolani și șoareci ce răspândesc boli cu simptome care-i incapacitează pe soldați: cei infectați de contactul cu rozătoarele vomită și au sângerări oculare.

Un fenomen similar s-a manifestat în tranșeele Primului Război Mondial, amintește sursa citată.

O femeie-combatant în armata ucraineană, având indicativul "Kira", a povestit pentru CNN cum batalionul ei a căzut victimă, toamna trecută, unei epidemii de rozătoare în timp ce lupta regiunea Zaporojie din sudul țării.

"Imaginați-vă că mergeți la culcare, iar noaptea începe cu un șoarece care se strecoară în pantaloni sau în pulover, sau care vă mestecă vârfurile degetelor, sau vă mușcă mâna. Dormi două sau trei ore, în funcție de cât de norocos ești", a declarat Kira.

Ea a estimat că în adăpostul ei pentru patru soldați erau, la un moment dat, în jur de 1.000 de șoareci.

"Nu șoarecii erau cei care ne vizitau, ci noi eram oaspeții lor", a continuat femeia. Ea mărturisește că, împreună cu camarazii săi, au încercat totul pentru a scăpa de șobolanii din adăpost: otravă, amoniac și chiar rugăciuni. Însă rozătoarele nu se dădeau duse, iar soldații au apelat la alte metode.

"Aveam o pisică pe nume Busia, care mânca șoareci. Însă erau atât de mulți, încât a refuzat să-i mai vâneze. O pisică poate să prindă unul sau doi șoareci, dar dacă sunt 70 de șoareci, este nerealist", a detaliat Kira.

Probleme similare se manifestă și în tabăra rusă, doar că presa internațională nu a putut consemna realitățile de acolo prin discuții cu soldații. Însă videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare de ucraineni și ruși demonstrează amploarea infestărilor de ambele părți ale liniei frontului.

Life on the frontline for some Ukrainian soldiers. (BILD)



"Mice and rats prevent military personnel from sleeping, bite, eat provisions and gnaw on everything, even weapons.



To solve this problem, volunteers are raising funds for pest traps, and the military is using cats." pic.twitter.com/En6zXSOBEd