SUA trimit în Ucraina arme confiscate de la regimul din Iran

Statele Unite vor transfera în Ucraina mii de arme și muniții pe care le-au confiscat de la regimul islamic din Iran.

Sursa foto: hepta / Sputnik / Kirill Zykov

Informația este publicată în premieră de CNN.

Acțiunea este menită să contribuie la atenuarea unor lipsuri critice cu care se confruntă armata ucraineană, în contextul în care aprobarea de noi ajutoare militare pentru Kiev în Congresul SUA rămâne incertă.

În plus, posibilitatea aliaților NATO din Europa de a susține Kievul în lupta cu trupele Moscovei aproape că și-a atins limitele, după cum a declarat recent oficialul cu rangul militar cel mai înalt al alianței.

CNN relatează că CENTCOM - Comandamentul Central al SUA - a transferat deja în Ucraina peste un milion de cartușe iraniene.

Transferul a fost efectuat luni, a precizat CENTCOM într-un comunicat de presă difuzat miercuri.

"Guvernul a obținut dreptul de proprietate asupra acestor muniții la 20 iulie 2023, ca urmare a demersurilor Departamentului de Justiție împotriva Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC)", se arată în comunicat.

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat în iulie că a solicitat preluarea a "peste 9.000 de puști, 284 de mitraliere, aproximativ 194 de lansatoare de rachete, peste 70 de rachete ghidate antitanc și peste 700.000 de cartușe" confiscate de la Iran de Marina americană.

"Aceste muniții au fost inițial confiscate de forțele navale ale Comandamentului Central al SUA de pe vasul apatrid MARWAN 1 la data de 9 decembrie 2022. Munițiile erau transferate de Iran către rebelii houthis din Yemen, cu încălcarea Rezoluției 2216 a Consiliului de Securitate al ONU", se mai precizează în declarația CENTCOM.

SUA au tot confiscat în ultimul an arme iraniene

În ultimul an, Marina americană a confiscat mii de puști de asalt iraniene și peste un milion de cartușe de pe navele folosite de Iran pentru a transporta arme în Yemen.

Confiscările, efectuate frecvent împreună cu forțele partenere regionale, au vizat mici nave apatride depistate pe rutele folosite în mod tradițional pentru contrabanda cu arme.

La jumătatea lunii ianuarie, SUA au asistat forțele franceze la confiscarea a 3.000 de puști de asalt și a 23 de rachete ghidate antitanc.

În urma operațiunii, SUA au preluat în custodie armele confiscate.

Bilanțul confiscărilor pe parcursul a două luni s-a ridicat la 5.000 de arme și 1,6 milioane de cartușe, potrivit CENTCOM.

Oficialii Departamentului de Justiție și ai Departamentului Apărării din SUA au colaborat pentru a găsi o cale legală de a trimite armele în Ucraina, precizează oficialii americani.

Analist american: "Decizia ar putea avea impact asupra relațiilor dintre Teheran și Moscova"

Soluția găsită a implicat autoritățile de confiscare civilă din SUA.

"Până la urmă, Ucraina are nevoie de diverse resurse pentru efortul de război și, deși aceasta nu reprezintă o soluție pentru toate necesitățile militare ale Kievului, va reprezenta un sprijin esențial", a declarat Jonathan Lord, de la Centrul pentru Noua Securitate a Americii (Center for a New American Security).

Lord a arătat că inițiativa SUA ar putea avea, de asemenea, implicații asupra relației Iranului cu Rusia.

"Timp de peste un an, dronele iraniene aflate în dotarea armatei ruse au fost folosite pentru a ataca și ucide civili ucraineni.

E o justiție în faptul că Ucraina utilizează arme iraniene confiscate pentru a-și apăra poporul împotriva invaziei criminale și a abuzurilor Rusiei.

În plus, această politică ar putea pune o presiune mai mare asupra relației înfloritoare dintre Moscova și Teheran", a estimat analistul american.