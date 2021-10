Sudanul, aproape de lovitură de stat. Miniștrii au fost arestați, casa premierului este înconjurată de militari

Casa premierului sudanez Abdalla Hamdok este înconjurată de militari. Până în prezent nu este clar dacă primul ministru este arestat la domiciliu sau armata este acolo pentru a-l proteja. De asemenea, mai mulți oficiali guvernamentali de rang înalt au fost arestați și duși la închisoare.

Potrivit imaginilor publicate în mediul online, cei ce au făcut arestările purtau uniformele armatei. Printre cei arestați se numără miniștri și membri ai Consiliului de Suveranitate al Sudanului.

Asociația Profesioniştilor din Sudan, un grup politic sudanez pro-democrat, le-a cerut oamenilor să iasă în stradă pentru a se opune „loviturii militare”. Manifestanții au început să se strângă pe străzile capitalei pentru a protesta.

#Sudan The #Sudanese army has declared a curfew in the capital #Khartoum after what appears to be an attempted coup in the country. Prime Minister Abdalla #Hamdok is under arrest along with a large part of the government. Communications networks are down pic.twitter.com/jYCdQJQiEF