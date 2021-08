Talibanii au anunțat o decizie crucială care-i vizează pe afganii ce au lucrat pentru guvern. Ambasadorul SUA rămâne la Kabul, guvernatorul băncii centrale fuge

Marți, talibanii au declarat amnistie generală pentru toți oficialii guvernamentali și le-au cerut acestora să se întoarcă la muncă.

"A fost decretată o amnistie generală pentru toți ... deci trebuie să vă reluați cu încredere activitățile de zi cu zi", se spune în declarația dată publicității de gruparea insurgentă.

În plus, talibanii au trimis Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, UNHCR, o declarație în care îi asigură pe funcționarii ONU că își pot continua activitățile umanitare.

Însă afganii sunt "înspăimântați" în continuare de insurgenți, în pofida declarațiilor și asigurărilor acestora că nu caută răzbunare.

"Istoria și faptele din trecut comise de talibani la adresa civililor sunt motivele pentru care afganii se tem de aceștia", arată Aurvasi Patel, director al biroului regional UNHCR pentru zona Asiei și Pacificului.

"În prezent, ei dau asigurări. Însă există relatări care contrazic ceea ce spun. Cred că e importat ca ei, talibanii, să facă, într-adevăr, ceea ce spun și să îi asigure pe oameni nu doar cu vorba, ci și în practică, asupra faptului că vor să aibă un stat în Afganistan", a opinat ea.

Alte evoluții de la Kabul nu sunt de natură să susțină un climat de încredere.

Presa internațională consemnează că șeful Băncii Centrale afgane, guvernatorul interimar Ajmal Ahmadi, a fugit din Kabul cu un zbor militar.

Ahmadi a dat vina pe președintele fugar Ashraf Ghani pentru dezintegrarea forțelor guvernamentale, care au dus la căderea rapidă a majorității teritoriului afgan în mâinile combatanților islamiști.

El a mai atras atenția asupra diminuării rezervelor de dolari ale instituției.

În schimb, diplomatul american cu rangul cel mai înalt din Afganistan, însărcinatul cu afaceri Ross Wilson, a anunțat că încă se află la Kabul.

"În ciuda relatărilor false, eu și personalul ambasadei SUA rămânem în Kabul, lucrând intens pentru a ajuta 1.000 de cetățeni americani și precum și afgani vulnerabili și a ne continua angajamentele locale. Angajamentul nostru față de poporul afgan rămâne în vigoare", a scris oficialul american pe Twitter.

Contrary to false reports, @USEmbassyKabul staff & I remain in #Kabul working hard to help 1000s of U.S. citizens and vulnerable Afghans & continuing engagement here. Our commitment to the Afghan people endures.