Talibanii din Afganistan au capturat orașe la frontiera cu Iran și Turkmenistan. SUA au calculat în cât timp vor controla islamiștii întreaga țară

Militanții desfășoară în prezent o ofensivă în nordul Afganistanului, după retragerea trupelor americane, finalizată în cea mai mare parte.

Ei susțin că au cucerit două orașe cu poziții strategice: Islam Qala, la granița cu Iran, și Torghundi, la frontiera cu Turkmenistan.

Un material video distribuit pe rețelele sociale arată cum luptători talibani dau jos steagul oficial afgan de pe un birou vamal de la punctul de trecere a frontierei.

Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. pic.twitter.com/2s1SBeOoTq