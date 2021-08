Talibanii s-au dat în mașinuțe și în călușei la Kabul. Avertismentul unui veteran SUA: "Ne vom întoarce în Afganistan"

Rețelele sociale au fost invadate de imagini care încearcă să prezinte latura umană a insurgenților islamiști.

Clipuri distribuite pe conturile unor publicații precum Muslim Times și "rostogolite" de numeroși utilizatori Twitter îi arată pe mai mulți talibani într-un parc de distracții.

Conform explicațiilor care însoțesc imaginile, parcul de distracții ar fi în Kabul.

Videos of #Taliban men enjoying rides at an amusement park in Afghanistan have gone viral. The videos surfaced on social media a day after the Afghan fighters captured #Kabul.



