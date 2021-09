Talibanii au ucis patru presupuși răpitori și le-au spânzurat trupurile în public

Unul dintre cei patru a răpit un om de afaceri local și pe fiul acestuia în provincia Herat acum câteva zile. Toți ostaticii au fost eliberații.

Trupurile răpitorilor au fost spânzurate în diferite locații din orașul Herat.

”Patru oameni au fost uciși și un membru al Emiratului Islamic a fost rănit”, potrivit lui Sher Ahmad Ammar, guvernator adjunct din Herat.

La începutul lunii acesteia, corpurile a patru presupuși răpitori au fost aruncate în piața centrală din Mazar-i-Sharif. Se pare că acești ar fi fost uciși de talibani după ce au răpit câțiva copii.

În pofida condamnărilor internaţionale, talibanii au spus că vor continua să impună pedepse rapide şi severe împotriva infractorilor, pentru a opri crime precum tâlhăriile, crimele şi răpirile care s-au răspândit în Afganistan.

Toate acestea după ce, au dat asigurări că vor conduce mai moderat ca ultima dată când au fost la putere.

Însă de atunci, există numeroase rapoarte a violenței talibanilor asupra afganilor. Printre acestea este vorba de reținere și atac asupra jurnaliștior, folosirea biciului împotriva femeilor care au luat parte la proteste, și folosirea armolor împotriva celor care au susținut demonstranții împotriva insurgenților.

