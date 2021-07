Un tânăr, filmat în timp ce sare de pe un pod înalt de zeci de metri, după ce a stat blocat patru ore în trafic, în SUA. Autoritățile l-au căutat ore în șir

Întreaga scenă este filmată. Este surprins și momentul în care tânărul se afundă în apa râului Atchafalaya, câteva zeci de metri mai jos.

Blocajul rutier i-a dat tânărului ideea de a sări de pe pod, relatează CNN.

Autostrada I-10 Vest a fost închisă, vineri, timp de patru ore după un carambol care a implicat 10 vehicule.

Tranzitul pe Basin Bridge - podul unde s-a petrecut scena săriturii - a fost, de asemenea, afectat.

Așa că, după o lungă așteptare în trafic, Jimmy Jennings s-a hotărât să se răcorească sărind în apă, de pe pod.

Prietena sa, Khory Vaughn, a fost martoră la momentul de nebunie al tânărului.

"Am sărit și când am atins apa mi s-a dislocat umărul și m-a durut, însă am început să înot, dar n-am putut să ajung la mal, pentru că era prea puternic curentul", a povestit el.

Acrobația lui Jennings putea să aibă un final mortal. În timp ce era blocat în mijlocul apelor, tânărul era căutat de polițiști, ajutați de agenți de instituțiile de protecție a vieții sălbatice.

"Am rămas în apă pentru, probabil, două ore și jumătate, trei. Credeam că mor, dar Dumnezeu m-a salvat. În cele din urmă, apele s-au liniștit și am putut să ajung la mal. E de necrezut că am putut să revin", a continuat tânărul.

Avea să mai treacă ceva timp până ce echipele de căutare au ajuns la el.

Jennings a fost pus sub acuzare pentru vandalism și încălcarea proprietății.

