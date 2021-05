CNN: Un tânăr paraplegic în scaun cu rotile a sărit din avion cu parașuta, ajutat de cel mai bun prieten

Iar asta include și salturile cu parașuta, în compania celui mai bun prieten.

Isaiah Shackleton are 24 de ani și suferă de paralizie cerebrală.

"Nu poate merge, nu poate vorbi", explică bunica lui.

Starea sa nu-l oprește, însă, să încerce lucruri pe care majoritatea oamenilor pur și simplu nu le fac.

E vorba de lucruri în care influența prietenilor este decisivă iar Carter și Isaiah sunt prieteni din liceu.

Ei au reluat legătura vara trecută, după ce Carter și-a pierdut slujba pe fondul pandemiei de COVID.

"Mi-a trimis un sms într-o zi, de genul: 'Nu vrei să vii să dai o mână de ajutor la îngrijirea mea? Vei fi plătit să-ți petreci timpul cu mine, să încercăm să plănuim lucruri interesante, în loc să stai pur și simplu în casă", spune Carter Pysher.

Carter fiind un pasionat al săriturilor cu parașuta, era de așteptat ca acele planuri să ducă la ceea ce numim un act de credință sau un salt în necunoscut.

Isaiah, paraplegic, 24 de ani: Când voi putea sări cu parașuta?

"Am vrut să-i arăt. Și de îndată ce a ajuns acolo și a văzut parașutele aterizând, preocuparea lui a fost: 'Când o să fac și eu asta?'", își amintește el.

După un an, Carter e în măsură să spună: "Chiar acum, vom face lucruri de care ne vom aminti".

"Aproape am plâns când s-a urcat în avion. Dumnezeule, chiar are de gând s-o facă", a spus bunica lui Isaiah înaintea zborului.

Iar zborul a fost fără incidente. Carter și Isaiah au făcut împreuna saltul în gol. Parașutele s-au deschis și au ajuns fără incidente la sol.

Isaiah, paraplegic, 24 de ani: Am s-o fac din nou! "Nu renunța niciodată!"

"Excelent. Am s-o fac din nou. Fă-o și nu renunța niciodată", a spus Isaiah cu ajutorul dispozitivului electronic care îi permite să se exprime.

Prietenul său Carter, care l-a ajutat și cu care a făcut saltul în gol, spune că în prezent obiectivele lor se completează reciproc:

"Când îl ajut să își atingă țelurile, asta mă ajută să mi le ating pe ale mele, pentru că, dacă el poate face ceva, eu pot face ceva și viceversa".

Potrivit CNN, următorul obiectiv al lui Isaiah este să înoate la malul mării vara aceasta. Ulterior, și-a propus să demareze o competiție de wrestling pentru paraplegici.

