După tancurile Leopard 2, Kievul cere aliaților avioane de luptă | Când vor ajunge tancurile germane în Ucraina

"Am avut o discuție prin telefon cu ministrul polonez de Externe Zbigniew Rau și am mulțumit Poloniei, ca primă țară care a anunțat public livrarea de tancuri Leopard 2, contribuind astfel în mod crucial ca crearea 'coaliției tancurilor' (pentru Ucraina, n.r.). Avem noi sarcini în fața noastră: avioane de luptă occidentale, sancțiuni, implementarea Formulei de Pace", a scris pe Twitter Dmitro Kuleba (foto).

I had a call with @RauZbigniew and thanked Poland which was the first country to publicly announce Leopard 2 delivery, thus contributing crucially to the forming of the tank coalition. We have new tasks ahead: Western-type fighter jets, sanctions, Peace Formula implementation 1/2