Un bărbat din SUA și-a ajutat familia să părăsească clandestin Ucraina și să ajungă în Slovacia pe un drum prin sălbăticie, folosindu-se de telefon

Deoarece bărbaților cu vârsta între 18 și 60 de ani le este interzis să părăsească țara pe timp de război, iubitul fiicei lui nu se va putea întoarce în Ucraina, a povestit tatăl. Cuplul a întâmpinat probleme și cu documentația bebelușului întrucât acesta s-a născut acasă, în perioada pandemiei, și nu avea certificat de naștere.

„Acest lucru nu ar fi fost necesar dacă ucrainenii și Departamentul de Stat al SUA ne-ar fi ajutat să obținem documentele adecvate în timp util, dar nu ne-au oferit altă alternativă decât să luăm taurul de coarne și să născocim un plan care ar funcționa pentru noi”, a spus Hubbard.

Călătoria a fost grea, a povestit Aislinn pentru CNN: „A fost o drumeție de opt ore. A fost foarte greu, pe un munte foarte abrupt. A trebuit să găsim o zonă discretă și am avut noroc că nu am întâlnit niciun militar pe parcurs. Am putut ieși afară”, a spus Aislinn, în vârstă de 19 ani.

Zona pe care au traversat-o se afla la poalele munților Carpați, iar Aislinn a alunecat pe un deal noroios cu copilul ei la un moment dat.

În tot acest timp, tatăl fetei se afla în Slovacia și urmărea drumeția pe telefon.

„A fost incredibil de stresant, pentru că mă uit la acest punct mic mișcându-se. Apoi s-a oprit pentru o vreme. Și mă gândeam dacă cineva a fost rănit sau dacă s-au întâlnit cu soldații ruși, pentru că nu puteam să comunicăm. Tot ce făceam era să urmăresc un punct mic pe o hartă", a povestit William Hubbard.

Planul pe termen scurt este ca Aislinn și familia ei să meargă la Praga și să rămână acolo pentru a obține documentația necesară.