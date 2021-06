Cel puțin 30 de oameni au murit după ce două trenuri au intrat în coliziune, în Pakistan

Coliziunea s-a produs între două stați, în provincia Sindh, între garniturile feroviare Sir Syed Express și Millat Express.

Potrivit primelor informații, patru vagoane ale Millat Express, cu destinația Sargodha, au deraiat în apropiere de stația Reti.

Vagoanele sărite de pe șine au fost lovite de Sir Sayed Express, care se deplasa de la Karachi spre Rawalpindi.

Cei mai mulți dintre pasagerii trenurilor implicate în coliziune dormeau la momentul tragediei, potrivit martorilor.

Presa locală notează că autorităților le-a luat o oră și jumătate pentru a ajunge la locul coliziunii.

O sursă oficială a precizat că opt vagoane au fost distruse iar condițiile de la fața locului fac dificilă recuperarea victimelor încarcerate.

Nu a fost clar imediat ce a provocat accidentul.

Autoritățile estimează că bilanțul victimelor va crește.

O operațiune de salvare este în curs de desfășurare la locul tragediei.

Ghotki Deputy Commissioner Usman Abdullah said at least 30 people had been killed while 50 others had been injured in the incident. https://t.co/U8hhYVwlND

Accidentele feroviare sunt relativ frecvente în Pakistan, în urma deraierilor și coliziunilor produse la trecerile la nivel care nu sunt deservite de personal uman.

Autoritățile indică trei cauze majore pentru acest fenomen: întreținerea deficitară a căilor ferate, problemele de semnalizare și vechimea trenurilor.

Accidentele fac, de obicei, numeroase victime pentru că garniturile sunt supraaglomerate.

At least 36 people were killed in a train crash in Pakistan's Ghotki early Monday, rescue officials said.



Four carriages of the Karachi-Sargodha Millat Express derailed near the Reti railway station. It was hit by Sir Syed Expresshttps://t.co/xqckMPQQ5I