Cum își retrage Rusia trupele: rețelele sociale sunt inundate de clipuri care arată contrariul. Unde au fost amplasate rachetele Iskander-M

CNN a localizat și analizat mai multe clipuri distribuite pe rețelele sociale, care surprind mișcările armatei Moscovei.

Rețeaua TV precizează că a analizat un număr limitat de imagini și că sunt multe alte clipuri care înfățișează vastele manevre militare inițiate de Rusia.

Cele mai multe dintre materialele video analizate de CNN au fost distribuite pe TikTok și YouTube.

Un clip înfățișează un convoi militar lângă Begorod, în vestul Rusiei, la mică distanță

de orașul ucrainean Harkov, de cealaltă parte a graniței. Imaginile au fost urcate pe Twitter duminică, 13 februarie și luni, 14 februarie.

Există numeroase dovezi ale dispozitivului militar constituit de ruși în regiunea Belgorod iar unele indică prezența elicopterelor, care ar urma să asigure protecția infanteriei în eventualitatea unei ofensive.

În alte imagini, distribuite tot duminică, pot fi văzute tancuri în apropierea localității rusești Sereteno, la circa 24 de kilometri de granița cu Ucraina.

Un clip încărcat pe YouTube arată mișcări pe timp de noapte: la Tomarovka sunt descărcate tancuri din tren.

Zona din jurul orașului Voronej pare destul de aglomerată: numeroase tancuri și alte vehicule de luptă au fost filmate, zilele trecute, din tren. Analiștii spun că trupele și tehnica militară fac parte din corpul de armată 1 Tancuri de Gardă.

În acest context, mișcarea convoaielor de lansatoare de rachete cu rază scurtă Iskander-M suscită îngrijorări sporite.

În ultimele săptămâni, acestea au fost amplasate în mai multe regiuni ale Rusiei.

Dacă ar începe un conflict armat, aceste arme balistice ar fi folosite, probabil, pentru a ataca poziții fixe ale ucrainenilor, cum ar fi posturile de comandă și control. Rachetele Iskander-M au o rază de acțiune de până la 402 kilometri și au fost reperate în imaginile recente obținute cu ajutorul sateliților.

CNN notează că trupele ruse și belaruse au început săptămâna trecută ample exerciții comune în apropiere de frontiera poloneză.

Însă unele forțe ruse s-au deplasat la mai mulți kilometri de zona în care au loc exercițiile și au ocupat poziții aproape de locul unde se întâlnesc granițele ucraineană, rusă și belarusă.

CNN a localizat acest convoi, care include mai multe lansatoare de rachete, într-un perimetru la aproximativ 24 de kilometri nord de granița cu Ucraina.

A convoy of Russian military equipment was seen in Naroulya (Gomel Region, Belarus) today (12.02), 20 km from the border with Ukraine.

There are Kamaz & Ural trucks, “Grad” multiple rocket launchers.

It is noteworthy that the equipment was moving towards the border with Ukraine. pic.twitter.com/er2xRyt0cB