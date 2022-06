Vizită-surpriză la Kiev. Cine e liderul care a venit după Iohannis, Macron, Scholz și Draghi

Este vorba despre Boris Johnson, care s-a întâlnit, vineri, cu președintele Volodimir Zelenski.

Este a doua vizită a lui Johnson la Kiev în vreme de război.

Imagini distribuite de președinția ucraineană arată cum premierul britanic este întâmpinat călduros de președintele ucrainean, înaintea discuțiilor în care cei doi au analizat necesarul de arme grele pentru Kiev, în vederea contracarării agresiunii ruse.

"Multe dintre zilele acestui război au demonstrat că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina este ferm și hotărât. Mă bucur să-l văd din nou la Kiev pe Boris Johnson, marele prieten al țării noastre", a scris Zelenski pe Telegram.

Johnson a postat, la rândul său, pe Twitter o fotografie a sa alături de Zelenski, făcută vineri, în capitala ucraineană.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY