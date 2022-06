Povestea lui Vladimir și a Viktoriei, soții din Mariupol cărora rușii le-au ucis copilul nenăscut. Acum trăiesc în Sankt Petersburg

Acum, după patru luni cât o eternitate, cei doi se află într-un apartament modest din Sankt Petersburg, Rusia.

Au ajuns aici ca refugiați, după ce au scăpat cu viață din Mariupol, orașul asediat și capturat de forțele ruse după trei luni de lupte.

Cicatricile experiențelor brutale îi vor însoți tot restul vieții.

Când trupele ruse au intrat în Ucraina, Viktoria, în vârstă 30 de ani și cu o sarcină anterioară pierdută la activ, era internată la maternitatea din Mariupol.

Își amintește că era într-o rezervă cu alte care așteptau să intre în travaliu.

Iar bombele ruse au început chiar atunci să lovească spitalul.

Pe 9 martie, maternitatea nr. 3 din Mariupol a fost bombardată. Atacul rusesc s-a soldat cu patru morți și numeroși răniți.

Viktoria s-a numărat printre răniți.

Lovită în burtă, în timp ce aștepta să nască

"Am fost lovită direct în burtă, lângă făt, și n-au putut să-l mai salveze", povestește ea, cu lacrimi în ochi, dar cu voce fermă, reporterului CNN.

"Au făcut o cezariană. Era panică peste tot, dar spuneau (medicii) că trebuie să-mi salveze viața. Au văzut cum copilul nu mai prezintă semne vitale. Au încercat să-l scoată și să-l resusciteze", continuă ea.

Copilul nenăscut n-a supraviețuit.

Când și-a mai revenit, Viktoria a încercat să-și contacteze familia, neștiind dacă apropiații săi mai sunt în Mariupol sau măcar în viață.

Femeia a aflat că unele dintre rudele sale au plecat din oraș, dar soțul său, Vladimir, nu era cu ele.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost rănit în ziua de după bombardamentul spitalului unde Viktoria și-a pierdut copilul.

Vladimir și prietenul său, Tolik, au fost loviți de tirurile unui raid aerian în timp ce se îndreptau spre singurul magazin local care încă funcționa în zonă.

"Am luat-o la fugă atunci când am auzit că avionul se apropia. Era un deal cu un gard împrejmuitor și o casă mare. La fel ca mulți alții, am sărit gardul. L-am strigat (pe prietenul Tolik), dar era deja mort", povestește, la rândul său, bărbatul în cârje.

Un necunoscut i-a auzit strigătele de ajutor și l-a scos pe drum într-o roabă. O mașină l-a dus la spital. Pentru că starea sa s-a deteriorat, a fost transferat la un alt spital din Donețk, unde i-a fost amputat piciorul.

Acolo, în cele din urmă, soția s-a l-a găsit.

Cuplu de ucraineni, ajutați de un preot rus

Tot acolo, au primit ajutor de la Grigorii Mihnov-Vaitenko, Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Apostolice din Sankt Petersburg.

Potrivit CNN, înaltul prelat, care conduce o rețea de voluntari, le-a aranjat celor doi soți transferul în Sankt Petersburg și le-a plătit cheltuielile pentru adăpost, îngrijiri medicale și nevoi curente.

Mihnov-Vaitenko estimează că el și rețeaua sa au ajutat mii de ucraineni de la începutul conflictului.

Ajutorul variază de la plata călătoriei și locuinței pentru refugiați până la îngrijiri medicale sau informații despre unde pot merge și ce au dreptul în Rusia.

Ucrainenii care sosesc în Rusia primesc o locuință într-un centru pentru refugiați și 10.000 de ruble (aproximativ 175 de dolari), precum și permisiunea de a rămâne în țară timp de un an.

Întrucât majoritatea ucrainenilor, în special din est, vorbesc fluent rusă, prelatul spune că tranziția este relativ ușoară.

Potrivit acestuia, mulți dintre refugiați spun că nu vor să meargă în Uniunea Europeană, din cauza barierelor lingvistice.

Mihnov-Vaitenko menționează că rețeaua sa se bazează pe donații iar banii vin de la spitale rusești, de la companii, oameni de afaceri și cetățeni obișnuiți, menționează CNN.

Foto principală și galerie: cuplul Șișkin și Grigorii Mihnov-Vaitenko, arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Apostolice din Sankt Petersburg