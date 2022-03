Will Smith i-a cerut scuze lui Chris Rock pentru incidentul de la Oscar

Într-o postare pe Instagram, Smith și-a numit comportamentul „inacceptabil și inescuzabil”.

"Glumele pe seama mea fac parte din meserie, dar o glumă despre starea medicală a Jadei a fost prea mult pentru mine şi am reacţionat emoţional", a scris el. "Aş dori să-mi cer scuze public, Chris. Am întrecut măsura şi am greşit. Sunt jenat şi acţiunile mele nu au fost un indiciu al bărbatului care vreau să fiu. Nu există loc pentru violenţă într-o lume a iubirii şi a bunăstării".

Smith a adăugat în postarea sa că: "Violenţa sub toate formele este otrăvitoare şi distructivă".

De asemenea, el a inclus în nota sa scuze "Academiei, producătorilor spectacolului, tuturor participanţilor şi tuturor celor care au urmărit spectacolul în întreaga lume”.

La decernarea premiilor Oscar, Chris Rock a făcut o aluzie despre coafura inedită a soției lui Will Smith, actrița Jada Pinkett Smith.

Se pare că nici aceasta nu ar fi apreciat gluma lui Chris Rock, fiind filmată dând ochii peste cap în timp ce stătea lângă soțul ei.

Pinkett Smith a fost deschisă în legătură cu lupta ei cu alopecia, o boală autoimună care duce la căderea părului.

Will Smith a părut să râdă la început, dar apoi s-a ridicat rapid de pe scaun și l-a lovit pe Rock peste față.

Aproximativ 40 de minute mai târziu, Smith s-a întors pe scenă pentru a accepta Oscarul pentru cel mai bun actor și și-a cerut scuze colegilor săi nominalizați, dar nu l-a menționat și pe Chris Rock.