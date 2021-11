A murit precum Tupac. Artistul hip-hop Adolf, cunoscut drept Young Dolph, a căzut secerat sub gloanțe, în SUA

Cântărețul, în vârstă de 36 de ani, pe numele real Adolf Robert Thornton, Jr., a fost împușcat mortal, miercuri, dintr-o mașină, în timp ce se afla într-o patiserie.

Cerelyn Davis, șefa poliției din Memphis, a declarat că nu sunt informații disponibile despre suspect sau suspecți până în acest moment și că este prea devreme pentru a specula asupra motivațiilor acestui asasinat.

"Acest incident este încă un exemplu de violență fără sens cu care ne confruntăm la nivel local și național. Inimile noastre sunt alături de familia Thornton și de toți cei afectați de acest act oribil", a spus Davis.

Anchetatorii au început să interogheze martorii și să analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă. În timp ce investigația se desfășoară, poliția din Memphis a făcut apel la cetățeni să rămână calmi.

Liderii locali din Memphis au cerut restricții de circulație, de teama unei răzbunări după crimă

"Îi încurajăm pe toți să rămână astă seară acasă dacă nu au un motiv important să iasă", a menționat șefa poliției într-o conferință de presă desfășurată miercuri, după crimă.

Autoritățile din oraș și-au sporit prezența în zonele care ar putea fi afectate în mod direct în urma uciderii lui Young Dolph, a mai anunțat Cerelyn Davis.

Este vorba de locațiile asociate cu interpretul ucis și de toți cei care au sau despre care poliția crede că ar putea avea legături cu acesta.

Mai mulți reprezentanți locali au cerut impunerea unei interdicții de circulație, în perspectiva unor eventuale acte de răzbunare însă șefa poliției a estimat că, momentan, sporirea prezenței forțelor de ordine pe străzi este suficientă.

Young Dolph, o viață și o carieră marcate de tentative de asasinat

Născut în Chicago dar crescut în Memphis, Young Dolph și-a lansat albumul de debut intitulat "King of Memphis" în anul 2016. Albumul a produs mai multe hituri, între care "Blue Diamonds" și "RNB", pe care apare Megan Thee Stallion.

Al cincilea album al său, "Rich Slave", a ajuns pe locul 5 în Topul Billboard.

În 2017, rapperul aproape că a fost ucis într-un incident cu arme de foc în Hollywood. El a fost lovit de trei gloanțe și a stat câteva săptămâni în spital.

"Am fost vizat (de asasini) de când aveam 17, 18 și 19 ani. Am știut că sunt bun", spunea artistul într-un interviu pentru The Guardian, în 2018.

El a adăugat că nu este o persoană care se teme.

Young Dolph lasă în urmă doi copii. Dispariția sa a fost deplânsă de artiștii genului muzical, care au postat mesaje pe rețelele sociale.

God bless Dolph ? Real independent Memphis rapper born in chicago. loved by millions of ppl. Always showed love everytime I seen him this is tragic God bless his family man — Chance The Rapper (@chancetherapper) November 17, 2021

R. I.P. to my friend Dolph this broke my heart — Gucci Mane (@gucci1017) November 17, 2021

Cazul din Memphis amintește de uciderea unui alt artist hip-hop, Tupac, a cărui notorietate a crescut după moartea sa violentă.

Cazul Tupac Shakur: ucis într-o ambuscadă, după ce l-a bătut pe un membru al bandei Crisp

Cel mai cunoscut caz al unui artist ucis pe fondul conflictelor între grupările infracționale din SUA este al lui Tupac Amaru Shakur, unul dintre cei mai bine cotați interpreți hip-hop din toate timpurile.

În data de 7 septembrie 1996, Shakur, care asistase împreună cu un asociat, Suge Kinght, la meciul Bruce Seldon - Mike Tyson, l-a agresat pe Orlando Anderson, presupus membru al bandei Southside Crips.

Motivul: cineva din grupul lui Shakur l-a învinovățit pe Anderson că a încercat să-i fure un medalion de la gât.

În aceeași noapte, după bătaia administrată lui Anderson, Shakur a fost împușcat în mașina care oprise la semafor.

Trăgătorul se afla într-un Cadillac alb, model vechi. Shakur a fost împușcat de patru ori, fiind lovit de două ori în piept, și a murit ulterior la spital.

După șase ani, un jurnalist de investigație, Chuck Phillips, a relatat în Los Angeles Times că trăgătorul din Cadillac era chiar Orlando Anderson.

Anderson fusese interogat o singură dată de poliție în ancheta morții lui Tupac Shakur.

El avea să fie ucis ulterior, într-un schimb de focuri necorelat cu moartea artistului hip-hop.

