12 femei de succes, premiate la Gala Green Woman 2024. Printre ele e și Ana Iorga, realizatoarea rubricii "Pe cuvânt" la Antena 3 CNN

12 femei de succes au fost premiate la Gala Green Woman 2024. FOTO: Gala Green Woman

Gala Green Woman a premiat 12 femei care s-au evidențiat prin contribuțiile lor remarcabile în societate, fie că este vorba de cultură, jurnalism sau protecția mediului. Această ediție, organizată de Inițiativa Ecologistă Europeană, a pus accent pe inițiativele legate de protecția mediului și dezvoltarea durabilă, domenii de o importanță majoră în contextul schimbărilor climatice globale.

Lavinia Şandru, organizator: "Suntem la cea de-A6 ediție. Chiar nu ne vine să credem nici mie, nici colegilor mei, dar iată că am reușit să ținem tradiția și iată că reușim să premiem an de an femeile puternice, curajoase, voluntare, care știu ce înseamnă solidaritatea, care știu ce înseamnă să sari în ajutorul semenilor. Eu mă bucur că avem femei puternice în România."

Fiecare dintre cele 12 femei premiate aduce o poveste unică și exemple concrete de cum acțiunile individuale pot avea un impact major asupra comunității.

Natalia Intotero, ministrul familiei: "E firesc să fiu emoționată pentru acest moment, un moment pe care nu-l consider al meu personal, ci al întregii echipe cu care în acest an am desfășurat o muncă nu ușoară și în egală măsură al tuturor colaboratorilor, care au fost foarte mulți din partea societății civile, colaboratori care astăzi sunt aici alături de noi toți."

În cadrul Galei Green Woman a fost premiată şi Ana Iorga, realizatoarea rubricii "Pe cuvânt" de la Antena 3 CNN.

Ana Iorga, realizator Antena 3 CNN: "Premiul din seara asta mă onorează pentru că e pentru lecția noastră de gramatică și întotdeauna am să-i spun lecția noastră de gramatică. Pentru că nu o fac eu, o facem împreună și încă de la început, acum 10 ani, când am început lecția de gramatică, am vrut să creez un soi de complicitate. Toată lumea să fie parte din această rubrică, să participe, să vină cu idei, ca împreună să fim mai atenți la limba pe care o vorbim și noi la știri."

Printre laureatele din edițiile anterioare se numără nume cunoscute precum Maia Morgenstern, Felicia Filip și Monica Pop.