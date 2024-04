4 factori care influențează succesul culturilor pe suprafețe mici – la ce să fii atent

lucrări de întreținere cu respectarea tehnologiei de cultivare; în mod special referitor la rotația culturilor, eliminarea resturilor vegetale, lucrărilor solului, etc.

folosirea unui fungicid cu eficacitate ridicată - omologat pentru cultura respectivă. De exemplu, cum este

Scala

®

– un produs cu mod complex de acțiune: de contact, translaminar și sub formă de vapori, disponibil atât sub formă de ambalaj standard de 1 litru, cât și sub formă de microambalaj, în cantitate de 20 ml sau 150 ml. Acesta inhibă diferitele stadii de dezvoltare ale agentului patogen: germinarea sporilor, creşterea tubului germinativ şi dezvoltarea miceliului, având performanţă superioară pe o scară mai largă de temperaturi. Produsul Scala® este omologat pentru numeroase culturi legumicole, pomi și arbuști fructiferi, inclusiv viță de vie.