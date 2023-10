A murit actriţa Ileana Ploscaru. UNITER: "Un rafinat om de teatru"

Actriţa Ileana Ploscaru a murit, la vârsta de 92 de ani.

Sursa foto: UNITER/ Facebook

"Ne despărţim de Ileana Ploscaru... Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistică distinsă şi puternică, dedicată întru totul scenei. De-o forţă, vigoare şi statornicie care sunt puse pe seama iubirii imense pentru teatru şi public", a transmis UNITER, pe pagina de Facebook.

"Ileana Ploscaru a fost un model de dăruire, de profesionalism şi de respect pentru meseria căreia i s-a dedicat până la 86 de ani. (...) Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!", afirmă sursa citată.

La Gala Premiilor UNITER din anul 2021 Ileana Ploscaru a primit din partea Senatului UNITER Premiul pentru întreaga activitate.

"Prima apariţie în public a fost la vârsta de patru ani. O rudă m-a luat cu ea la o serbare de Crăciun care se ţinea pe scena improvizată a unei fabrici de tutun.

Atunci, am recitat o poezie care i-a făcut să plângă pe cei din sală: „Afară-i frig şi iarnă grea şi bate vântul tare/ Mitică-i mic şi e orfan şi foc în vatră n-are/ Voi, dragi copii cu suflet bun, ce-aveţi părinţi cu stare/ Gândiţi-vă la cei săraci şi daţi la cei ce n-are". Nu mai ştiu cine m-a învăţat poezia sau cum am ajuns eu pe scenă, dar ştiu că am fost singurul copil care n-a plâns atunci când a trebuit să spună o poezie", a povestit ea pentru Adevărul.

Ileana Ploscaru (31 ianuarie 1931 – 31 octombrie 2023)

Ileana Ploscaru a absolvit Institutul de Teatru din Cluj-Napoca şi a debutat pe scena Teatrului Naţional "Lucian Blaga" din oraşul natal pe 24 februarie 1951, în spectacolul "Fântâna turmelor" de Lope Félix de Vega Carpio.

În 1961 s-a transferat, prin concurs, la Teatrul de Stat din Constanţa, debutând la 12 noiembrie 1961, în spectacolul "Zări necuprinse", scris de Nikolai Virta şi regizat de Constantin Dinischiotu.

În 2017 a primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa.

Pe 19 iulie 2021, Senatul UNITER a decis să-i acorde Premiul pentru întreaga activitate.