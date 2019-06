A plătit chirie timp de 70 de ani pentru o casă în care nu a mai intrat niciodată. Când a murit, nepoții au vrut să vadă ce ascundea femeia și ce-au gasit acolo le-a schimbat pentru totdeauna viețile

foto: Pixabay.com

Apartamentul a fost abandonat in 1939, odata cu ocupatia Parisului de catre armata germana.

Madame de Florian avea 23 de ani, in 1939, cand si-a abandonat in graba apartamentul in care locuia in Paris. Era inceputul celui de-Al doilea Razboi Mondial si, ca sa se indeparteze de zona de conflict, si-a incuiat apartamentul si a fugit spre Sud, asa cum au facut si alte cateva mii de parizieni, potrivit BZI.ro.

Dupa razboi, ea nu s-a mai intors in apartamentul ei, dar a continuat sa plateasca chiria, pentru tot restul vietii. In 2010, Madame de Florian a murit la varsta de 91 de ani. Abia atunci rudele si mostenitorii ei au aflat de apartamentul incuiat. Au angajat un evaluator sa inventarieze bunurile din apartament iar privelistea era coplesitoare. Era ca si cum ar fi deschis o usa inapoi in timp, in 1939.

In interior, se aflau adevarate comori. Vesela si argintaria erau valoroase, la fel si operele de arta care nu au apucat sa fie transportate. Printre ele, se afla si un portret al bunicii femeii, Marthe de Florian, realizat in secolul XIX de un celebru pictor italian, Giovanni Boldini, amantul femeii.

Tabloul a fost vandut la licitatie pentru 3,4 milioane de dolari, ajungand in topul operelor lui Boldini.