Acesta este cel mai scump pantof din lume. Costă cât o avere

Pantoful stâng al unei perechi de încălţăminte sport Nike, folosită de actorul Michael J. Fox în filmul "Back to the Future Part II" (1989), a fost vândut la licitaţie pe site-ul eBay cu suma de 92.100 de dolari, potrivit revistei The Hollywood Reporter.



Pantoful sport, un model din gama Nike Mag, creată de această firmă special pentru celebrul film din anii '80, era într-o stare foarte precară, însă, chiar şi aşa, a făcut obiectul a 220 de cereri pe eBay, scrie BBC.

Banii strânși vor merge la fundația Fox pentru cercetări privin Parkinson. Fox a lansat Fundația Michael J Fox după ce a fost diagnosticat cu boala Parkinson în 1991.