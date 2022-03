Adda, noi detalii despre starea sa de sănătate: ”Am stat 3 zile conectată la un aparat. Și da! Mi-e frică”

Artista a anunțat că se retrage pentru un an din viața publică, însă continuă să împărtășească admiratorilor săi pe rețelele de socializare aspecte ale stării sale de sănătate.

”Astazi m-am machiat!

Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar “reactiile alergice” nu mai sunt atat de violente, pentru ca nu ma mai tratez pentru int. la histamina/ alergii/ dermografism. Sunt mai bine. Nu mai vad in ceata. Nu mai scap obiecte din mana. Sunt mai coerenta.

Am momente, inca, in care uit cuvintele in mijlocul propozitiei, sau uit ce vreau sa fac, dar am rabdare. O sa dureze. Ma ajuta mult scrisul si cititul. Respect cu sfintenie protocolul din plante si regimul alimentar.

Am facut si un tratament cu vibratie hertz, care omoara prin curent, tot ce e viu. Am stat 3 zile conectata la un aparat si abia astept reevaluarea.

Sa vedem daca mancam coliva pentru familia intrusului. O sa revin cu detalii. Urmeaza sa renunt si la oua ca sa accelerez detox-ul.

Paraliziile sunt mai rare, la fel si spasmele musculare dar durerile de oase inca ma bantuie. Inca amortesc si ma umflu, dar mai light. Important e ca nu ma mai panichez.

”Angioedemul”, ma rog, spirocheta lui imi provoaca inca spasm in gat, dar mai rar si trece in cateva minute- singur, dupa ce il injur de ma-sa! Am observat ca, atunci cand am acele pusee de rau, imi cere corpul dulce.

De fapt, imi cere Gogu si verisorii lui, sa le dau ceva care sa-i tina in viata. Dar eu le dau la mumu cu cateva pahare de apa. Beau peste 3 l de lichide pe zi. Si da! Mi-e frica de tratamentul medicamentos si de reactiile corpului meu, cand Gogutz va ajunge in iad, ca nenorocitu’ e razbunator tare. Insa gandesc pozitiv ca e o lupta pe care o voi castiga! Sunt mai desteapta decat el! Va multumesc ca sunteti aici!” a scris Adda pe contul ei de socializare.