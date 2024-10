Andrea Bocelli a intrat în politică. Ce funcţie publică a primit celebrul artist

Andrea Bocelli a primit și cheile orașului său natal, în timp ce soția sa Veronica Berti a devenit cetățean de onoare al localităţii Alta Valdera. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

Andrea Bocelli a debutat în politică și a devenit consilier pentru cultură la Lajatico, orașul său natal.

Funcția este onorifică și i-a fost atribuită de primar într-un eveniment solemn în piața orașului, în timp ce soției sale Veronica Berti i s-a acordat cetățenia de onoare.

Andrea Bocelli a primit nominalizarea la funcţia de consilier cultural al localităţii Lajatico, din provincia Pisa, unde s-a născut și încă locuiește Bocelli, după ce autorităţile de acolo au decis să aducă un omagiu celui mai cunoscut cetățean al său, dar și soției sale Veronica Berti.

Conform La Repubblica, artistul toscan, unul dintre cei mai cunoscuți din lume, a fost întâmpinat de o mulțime de fani în centrul orașului și primarul Fabio Tedeschi i-a atribuit funcţia. Primăria a anunţat că este o funcţie acordată "ad honorem".

În Piazza Vittorio Emanuele din oraşul său natal, Bocelli a primit și cheile orașului, în timp ce soția sa Veronica Berti a devenit cetățean de onoare al oraşului Alta Valdera.

Andrea Bocelli, care a contribuit întotdeauna la creșterea norietăţii respectivei localităţi și care a înființat incredibilul Teatro del Silenzio, a vorbit despre atașamentul său față de oraș și a amintit şi pe părinții săi, dar şi primul concert caritabil în beneficiul localităţii, eveniment dorit de tatăl său.

Pentru Andrea Bocelli, 2024 și 2025 sunt ani importanți. În vara acestui an, a convocat la Lajatico o serie de artiști internaționali de marcă pentru a sărbători primii treizeci de ani de carieră, iar micul oraș din zona Pisa va deveni centrul muzicii italiene și nu numai. În plus, 2025 va fi un an de referinţă pentru că Teatro del Silenzio va sărbători douăzeci de ani, iar noua ediție a spectacolului care atrage mereu mulți oameni din întreaga lume va avea loc pe 22 iulie. Biletele sunt deja puse în vânzare iar Andrea Bocelli, acum şi consilier în Lajatico este gata să uimească din nou.