Aparatul din casă care consumă cel mai mult curent! Mulți îl folosesc zilnic, dar nu știu cât le încarcă factura

Deși prețurile la energie au mai scăzut, facturile românilor nu s-au micșorat foarte tare. Ce știu însă foarte puțini consumatori este că există un aparat electrocasnic ce consumă extrem de mult curent și crește factura lunară considerabil. Dacă ar ști să îl folosească corect, ar face o economie semnificativă.

Sursa foto: Profimedia Images

Temperaturile din ultima vreme ne aduc în stare să facem orice pentru puțină răcoare. Iar cererea pentru aparatele de aer condiționat este extrem de mare. Puțini sunt însă cei care știu cât consumă cu adevărat un aparat de aer condiționat.

În magazine, vânzările de aparate de aer condiționat au crescut considerabil. Iar prețurile nu sunt deloc mici.

”Vânzarea crește de două ori, până la de 5 sau 10 ori mai mult decât în restul anului. Există o tendință către un design special. Avem un aparat disponibil în trei culori şi arată foarte bine. Începe de la 7.200 de RON, TVA inclus. Acesta e cel mai performant aparat de aer condiţionat al nostru. Dar şi cel mai scump. Preţul începe de la 12.000 de lei”, spune Olimpia Iordan, director de vânzări la un magazin de profil.

Însă clienții au mult de așteptat în cazul în care își doresc și instalarea din partea magazinelor de unde achiziționează aparatele.

”Timpii de așteptare se duc chiar până la o lună de zile pentru montaj. Alternativa e să ne achiziționăm aparatul de aer condiționat înaintea sezonului”, mai spune directorul de vânzări, potrivit observatornews.ro.

Există însă și o alternativă. Achiziționarea aparatului direct de la furnizorul de energie. Acolo, timpul de așteptare este de doar 3 zile. Mai mult decât atât, clienții pot achita dispozitivele direct pe factură, în rate. Totodată, există și posibilitatea de a începe plata la trei luni după achiziționarea aparatului.

Ce trebuie să știm atunci când cumpărăm un aparat de aer condiționat

Dacă vă doriți un aparat de aer condiționat, este extrem de important să țineți cont de câțiva factori, precum dimensiunea locuinței dar și consumul de energie. Ca să nu va treziți cu surprize la factură.

”Știm că tentația e foarte mare, în special în zilele caniculare de vară, de a seta temperatura aparatului de aer condiționat pe o valoare mai scăzută”, spune Adrian Vintilă, FEL România.

Însă factura crește cu fiecare grad în minus setat pe aparat.

”Dacă am folosi un aparat de aer condiționat cu o putere de 3 kW, putere instalată, folosind un preț al energiei maximal 1,3 lei pe kWh, mergând pe asumpția că 15 zile din lună am folosi aparatul de aer condiționat la o pondere de 50% din puterea maximă, ar însemna un consum lunar în plus de peste 180 de kWh. Ceea ce aduce un cost suplimentar în factură de peste 230 de lei, mai spune Adrian Vintilă.