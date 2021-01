Terminator versus COVID. Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Cum a reacţionat după injecţie

În vârstă de 73 de ani, Schwarzenegger şi-a făcut programare miercuri la stadionul Dodger din Los Angeles. Însuşi primarul metropolei, Eric Gracetti, a verificat programările şi l-a salutat pe actor.

Purtătorul de cuvând al lui Schwarzenegger spune că primarul nu fusese anunţat în prealabil de prezenţa acestua iar programarea actorulul la vaccinare a fost facilitată de faptul că erau mai multe poziţii disponibile în cursul dimineţii de miercuri şi Schwarzenegger a aplicat pentru una dintre acestea.

Actorul a primit doza de vaccin în braţul drept, în timp ce se afla în maşină.

"Azi a fost o zi bună. Nu am fost niciodată mai fericit să stau la coadă. Dacă sunteți eligibili, înscrieți-vă pentru a vă vaccina", a spus el într-un mesaj distribuit apoi pe reţelele sociale.

Actorul şi-a încheiat îndemnul cu o replică din Terminator: "Vino cu mine dacă vrei să trăiești!".

Într-un alt mesaj, fostului guvernator al Californiei a explicat de ce oamenii trebuie să aibă încredere în specialiști când vine vorba de vaccinare.

Multiplu campion Mr. Olympia în tinereţe şi promotor al culturismului mult timp după ce s-a reorientat spre cinematografie, Schwarzenegger spune că aceia care vor să învețe cum să îşi crească bicepsul ar trebui să îl asculte pe el, pentru că și-a petrecut viața studiind acest aspect.

Când vine vorba de vaccinuri trebuie însă ascultaţi virusologii și epidemiologii.

"E simplu: dacă îți ia casa foc, nu deschizi Youtube, ci chemi pompierii! Dacă ai un infarct, suni la 112, nu îți întrebi grupul de Facebook ce să faci!", a concluzionat Arnold Schwarzenegger.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm