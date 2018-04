Astrologul Cristina Demetrescu, despre motivele pentru care unii oameni au destine cumplite

foto: captura Antena 3

Astrologul Cristina Demetrescu a explicat, duminică, la "Adevăruri de viață", de ce unii oameni au destine cumplite.

"În astrologie există această axă numită 'axă de sacrificiu', suferință. umilință. Toate axele se întretaie cu alte axe. Această axă se întretaie cu cea a studiilor, de exemplu. Nu știu și nu vreau să mă refer la un caz anume, din respectul pe care îl port pentru anumite personalități, care reușesc în urma greutăților pe care le-au avut să dăruiască în continuare, nu să se plângă sau să lase doborâte.

Am întâlnit recent un caz. Simplul fapt că părinții sau unul din părinte ascundea copilului care este adevărul legat de familie, pe care am reușit într-o oarecare măsură să-l săpăm, pentru că acel copil era victima, prin niște boli cumplite, afectare psihologică, emoțională. Am reuușit prin aceste dezvăluiri, într-o oarecare măsură, conștientizând, adică măcar știu de ce să mă feresc, să-mi creez o protecție împotriva unui câmp energetic negativ care vine de la familie", a spus Cristina Demetrescu.