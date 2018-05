Avea numai 17 ani când credea că e gravidă, dar a aflat că de fapt are cancer! A ignorat simptomele bolii și a tras un semnal de alarmă pentru toate femeile. Ce simțea adolescenta de fapt

Caly Bevier tocmai se întorsese dintr-o vacanță în Orlando, când ea și mama ei și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Stomacul adolescentei era umflat, vomita și se simțea rău, fără pic de energie. La prima vedere, medicul a crezut că fata de numai de 15 ani este însărcinată.

"Medicul a spus că singurul lucru care ar putea fi cu excepția sarcinii este o tumoare la nivelul ovarelor” a declarat tânăra. Doctorii au decoperit rapid că fata avea o tumoare de 5 kilograme și o formă rară de cancer ovarian, în fază 3. Caly a petrecut trei luni în spital și a trecut prin 21 runde de chimioterapie.

"După tratamente ni s-a spus că a este în remisie. Considerăm că suntem norocoși să putem spune că fiică noastră a bătut cancerul de stadiul 3." a declarat tatăl fetei pentru People.

Acum, în remisie de doi ani, tânăra dorește să semnaleze oamenii în legătură cu simptomele cancerului ovarian care poate fi foarte dificil de detectat.

"Am avut o tumoră în stomac care a crescut timp de un an și am ignornat semnele. Nu prea m-am gândit la asta pentru că nu credeam că poate fi o problemă", recunoaște Caly.

"Cancerul lui Caly este o formă foarte rară de cancer ovarian. Există unele simptome precum dureri de spate și abdomen, arsuri urinare și constipație dar simptomele nu sunt exacte și de aceea cancerul ovarian este foarte dificil de detectat. Nu vei simți nimic până când boala este răspândită și de aceea poate fi atât de periculoasă pentru femei.”



Caly și-a scos ovarul stâng și tubul uterin, și poate să aibă într-o bună zi. Acum asteaptă cu nerăbdare să vadă ce o aștepta în viitor. Tânăra a declarat că experiența prin care a trecut a făcut-o să își dea seama că vrea să urmeze o carieră în muzică:

"Vreau să îi fac pe oameni conștienți de cancer prin muzica mea. Spun povestea mea pentru a inspira alte persoane care vor să continue lupta împotrivă bolii și să își trăiască viața la maximum".



Sursă: PEOPLE