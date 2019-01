”Când am făcut poza asta eram fericită, aveam 21 de ani, un soț minunat și un copil superb dar n-aveam habar că peste câteva minute voi pierde totul. În ziua aia am murit”. Ce i s-a întâmplat și acum vrea să spună tuturor

Destiny Mantia a decis să își spună toată povestea pentru ca toți cei care o citesc să aprecieze ce au în jur. Ea și soțul ei s-au cunoscut pe când aveau doar 15 ani și de atunci au rămas împreună. Au făcut un copil și erau mai fericiți ca niciodată. Însă în 2014, o femeie pe care nu o cunoșteau, le-a distrus fericirea. Abia un an mai târziu Destiny a fost în stare să scrie despre ce i s-a întâmplat.

”În urmă fix cu un an se întâmpla o zi ca toate celelalte. Corey Mantia pleca la serviciu de dimineață. Eu și Parker am stat acasă toată ziua, mai târziu a venit și Corey și ne-am jucat cu copilul nostru drag. Nu știam că în doar câteva minute nu vom mai avea un viitor împreună.

Apoi aveam ceva de făcut și am plecat toți, pe drum am fost toți trei loviți de un șofer beat. E un moment pe care nu-l voi uita niciodată. Acțiunea acestei persoane egoiste care a crezut că e în ordine să conducă în starea ei, mi-a ucis pe loc copilul de 15 luni pe scaunul din spate. Eu și soțul meu am fost duși cu elicopterul la spital, unde soțul meu va muri peste 24 de ore. Acestă persoană egoistă a distrus o familie și a făcut ca personalul medical care ne-a ajutat să aibă nevoie de consiliere psihologică.

O decizie de a conduce după ce a băut, a făcut din mine o văduvă și o mamă care și-a pierdut copilul la doar 21 de ani. A cauzat multe coșmaruri. Multe lucruri pe care un om de 21 de ani nu ar trebui să le vadă niciodată. Mi-a cauzat o durere despre care nici nu știam că există.

În acea zi am murit și eu. Abia acum mi-am putut reveni datorită sprijinului prietenilor și familiei. Dar această durere ar fi putut fi prevenită dacă această femeie nu ar fi băut la volan. Poți salva o viață azi! Nu permite prietenilor și familiei să conducă după ce au băut. Haideți să oprim asta! Un astfel de șofer e prea mult!” a fost mesajul dureros al fetei, scris pe Facebook.