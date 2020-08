Cătălin Atănăsoaei, atletul care a alergat 24 de ore pentru a salva viaţa unui băieţel de 13 ani

În weekendul care tocmai s-a incheiat, atletul Cătălin Atănăsoaei a alergat la Iaşi, pentru Yaris timp de 24 de ore. I s-au alăturat în această cursă record prieteni şi necunoscuţi. Cu totii speră să îl poată ajuta cât mai repede pe Yaris.

''Este prima oară când alerg 24 de ore. Am avut o echipă foarte frumoasă şi foarte mare în spate care m-a ajutat să pot duce cursa până la capăt. Mulţumesc celor care m-au susţinut şi au avut încredere în mine că pot să duc cursa până la capăt.

Cel mai mult m-a ajutat Yaris. El are nevoie de o operaţie în Bologna, în Italia. Într-o seară, mama mi-a povestit despre Yaris. Este coleg de şcoală cu fratele meu mai mic. Atunci am spus că dau telefoane şi fac un eveniment pentru el să strâng suma de bani de care are nevoie pentru operaţie'', spune atletul.

Donațiile pot fi făcute în contul:

Titular: RAZVAN LUCESCU IBAN: RO03RZBR0000060017810897