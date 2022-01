Ce presupune anul sabatic în România. Ce trebuie să ştie cei care vor să îşi ia o pauză de la muncă

Tot mai mulţi oameni îşi pun pe pauză cariera, pentru a călători sau pentru a se dedica hobby-urilor.

Ce înseamnă anul sabatic

Pentru cei mai mulţi occidentali, anul sabatic e o perioadă în care se regăsesc, călătoresc ori de care profită să se dezvolte personal.

Asta poate însemna, printre altele, un curs sau un hobby transformat în business.

Ce presupune anul sabatic în România

În România, legea asimilează anul sabatic cu un concediu fără plată, dar sunt şi categorii profesionale mai norocoase.

Un an sabatic presupune două criterii - angajatorul să fie de acord, iar această posibilitate să fie trecută în contract. Codul Muncii de la noi nu vorbeşte concret despre anul sabatic, dar face referire la concediul fără plată. Dacă este apt profesional, angajatul se poate întoarce la muncă fără griji, la finalul perioadei.

"În mediul academic vedem la profesorii universitari cu granturi care au dreptul să-şi ia un an sabatic plătit, însă în corporaţii nu există o reglementare foarte clară. Şi nici nu se ofera după doi ani de muncă. De obicei, merge către persoanele care au 5-10 ani de muncă în companie, care au adus nişte rezultate excepţionale în companie, este adus către cei care vor să-si ia această perioadă pentru dezvoltare, urmează un MBA sau nişte cursuri" , spune Ana Vişan, marketing manager platformă recrutare.

Chiar dacă acest concept nu este atât de cunoscut la noi, pandemia a împins multe persoane către introspecţie şi reorientare profesională.

Cum s-a relaxat cântăreaţa Jazzy Jo în timpul liber pe care a ales să şi-l dedice

Ioana Sihota, mai bine cunoscută drept Jazzy Jo, este cântăreaţă. A simţit nevoia unei pauze, pentru a se gândi la ce îşi doreşte exact de la viaţă.

"Am petrecut timp cu familia foarte mult, familia mea este destul de scindată, la nivel de oraşe, adică suntem împarţiţi destul de îndepartaţi si am facut tot felul de mitinguri cu familia, cu unchi pe care nu i-am mai vazut de mult. Am dezvoltat niste hobbyuri, am renovat apartamentul, mi-am renovat casa şi am făcut mult sport, atât cat s-a putut face pe afară.





