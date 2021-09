Cele mai influente femei din România participă la cursa caritabilă Race for The Cure, pentru susţinerea luptei împotriva cancerului de sân

Din păcate, sunt femei care nu îşi permit să meargă la medic. Pentru ele, Fundaţia Renaşterea pregăteşte cea mai mare cursă caritabilă, Race for The Cure, o cursă care are loc pe 26 septembrie, în 32 de ţări europene.

Printre susținătoare se află nume celebre din România, precum Amalia Năstase, Camelia Șucu, Ana Maria Popescu, Sabina Iosub, Mihaela Geoană, Dana Rogoz, Adelina Pestrițu, Andreea Esca, Amalia Năstase.

Cine se înscrie pentru participare, oferă un test gratuit unei femei defavorizate

"Sper ca şi cei din străinătate să-şi facă echipe. Italia are 70 mii de persoane care participă.", spune Amalia Năstase.

"Înscrierea este 50 de lei şi reprezintă un test gratuit pentru o femeie. Mi-ar plăcea să facem harta României roz în acest an şi ne putem înscrie pe raceforthecure.eu sau pe Fundatia renasterea.ro.", a precizat, pentru Antena 3, Mihaela Geoană, președinte fondator Fundatia Renașterea.

"Din păcate noi femeile suntem ultimele pe lista de priorităţi. Nu ne poziţionăm în fruntea listei, acolo unde ar trebui să fim, pentru că ceilalţi au nevoie de noi şi ne este teamă să trecem pragul medical să nu aflăm vreo veste.", este de părere Ana Maria Popescu, vicecampioana olimpică la scrimă.

"Să-şi facă un control anual pentru că ne poate salva viaţa. Vin să facem sport pentru că ne aduce imunitate şi bună dispoziţie, fericire şi frumuseţe. Sunt foarte multe femei care nu au spus acasă că au cancer de sân şi am înţeles câtă suferinţă este la unele şi măcar cu noi au împărtăşit şi au găsit ajutor.", a povestit Cristina Copos, vicepreședinte Fundașia Renașterea.

Nu e nevoie să fii un bun alergător pentru a te înscrie la cursa din 26 septembrie. Important e să fie cât mai multi participanţi.

Anul acesta, noutatea este că orice oraş poate organiza propria cursă pentru susţinerea luptei împotriva cancerului de sân.

