Ceva mai amuzant nu există! Un "Dorel" din Caracal descrie cum a căzut victimă unui accident de muncă

Un zidar de la noi a avut nesansa de a avea un accident de munca destul de serios, care l-a bagat in spital pentru mai multe zile, dupa ce a cazut de pe o schela, a fost lovit de un butoi plin de caramizi, ce cantarea aproximativ 270 de kilograme.

Declaratia lui "Dorel" a ajuns virală pe internet:

"Eu sunt zidar de meserie. In ziua accidentului lucram singur la acoperisul unei cladiri inalte de 6 etaje. Dupa ce mi-am terminat treaba am realizat ca mi-au ramas caramizi nefolosite, care, cantarite mai tarziu, au fost gasite a cantari aproximativ 270kg. Decat sa car caramizile jos in brate, in mai multe etape, am considerat ca este mai bine sa le cobor toate odata intr-un butoi, folosind scripetele instalat in acest scop in spatele cladirii.

Am asigurat franghia la nivelul solului, am urcat pe acoperis, am impins butoiul in afara cladirii si am incarcat caramizile. Dupa aceea am coborat de pe acoperis sa dezleg franghia, tinand-o foarte strans ca sa asigur o coborare lenta a caramizilor. Veti observa in sectiunea 11 a Raportului de Accident de Munca intocmit ca eu am o greutate de 72 de kilograme.

Datorita surprizei pe care am avut-o cand am fost literalmente smuls de la sol intr-un mod complet neasteptat, mi-am pierdut prezenta de spirit si am uitat sa dau drumul la franghie. Cred ca nu este nevoie sa va mai spun, am inceput o ascensiune rapida catre acoperis. In apropierea etajului 3 m-am intalnit cu butoiul incarcat cu caramizi, care acum se indrepta vertiginos catre sol, intalnire in urma careia m-am ales cu capul spart, zgarieturi minore si o clavicula fracturata.

Datorita impactului, ascensiunea mea a incetinit pentru o secunda, dupa care a continuat rapid catre nivelul acoperisului, neoprindu-ma decat atunci cand degetele mainii drepte au intepenit in scripete, pana la nivelul celei de-a treia falange. Din fericire, intre timp mi-am recapatat prezenta de spirit si am fost in stare sa ma tin strans de franghie, in ciuda faptului ca incepusem sa am dureri.

Aproape simultan, oricum, butoiul cu caramizi a lovit solul si ca urmare a impactului, fundul butoiului a cedat. Acum, saracit de greutatea caramizilor, butoiul cantarea doar 27 kg. Ma refer din nou la greutatea mea: cum probabil v-ati imaginat deja, am inceput o coborare rapida.

In vecinatatea etajului 3, am intalnit butoiul care acum urca, ca urmare a intalnirii mele m-am ales cu fracturi la glezne si cu mai multe taieturi si zgarieturi la picioare si in general.

Aici, norocul meu a inceput sa se schimbe usor. Intalnind butoiul, a fost bine ca mi-a incetinit usor caderea doar in masura sa-mi limiteze ranile, cand am cazut pe gramada de caramizi si, din fericire, am scapat doar cu 3 vertebre fisurate.

Imi pare rau sa va spun, asa cum stateam intins pe gramada de caramizi, cu dureri atroce, incapabil sa ma misc, din nou mi-am pierdut prezenta de spirit si am scapat franghia din maini. Asa cum stateam intins pe spate am putut sa vad cum butoiul gol si-a reinceput calatoria in jos, catre mine, care explica cele doua fracturi la picioare".

Accidentul de munca a avut loc in Caracal.