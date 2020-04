Cum să faci vopsea naturală pentru ouăle de Paște. Trucuri geniale

Combina un litru de apa si doua linguri de otet alb intr-un vas mediu.

Lasa la fiert, apoi adauga ingredientele pentru vopsea de mai jos si micsoreaza focul. Mai lasa pe foc timp de 30 minute. Lasa la racit.

Strecoara vopseaua inainte de a adauga ouale. Dupa ce ai strecurat, pune ouale in mixtura si lasa-le timp de cel putin 30 de minute. Pentru culori mai aprinse, lasa-le sa stea mai mult. Cand ai obtinut culoarea dorita, scoate-le si usuca-le usor cu prosoape de hartie.

Oua roz - Pune 600g de sfecla tocata in mixtura de apa si otet timp de 30 de minute. Strecoara, apoi pune ouale in lichid timp de 30 de minute sau mai mult.

Oua portcalii - Adauga 600g de coji de ceapa galbena in mixtura. Strecoara, apoi pune ouale in lichid timp de 30 de minute sau mai mult. Daca vrei sa obtii un portocaliu aprins, lasa ouale peste noapte, in frigider.

