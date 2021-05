Cum a ajuns un bucureștean din Drumul Taberei unul dintre cei mai bogați români din America: Spălătoria m-a făcut milionar

Ultimele modele de Ferrari, Rolls Royce Wraith, cele mai noi tipuri de Mercedes şi, în general, orice este nou şi scump, se află în garajul unui român stabilit în America. Adrian Ghilă. Un nume recent intrat în topul celor mai importanţi oameni de afaceri din SUA.

"Am câștigat și am fost acceptat în INC 5000. Care au evoluat cel mai repede din America, din 28 de milioane, cu Apple, Microsoft, Google, toate. În industria mea, cel mai bun, iar în industria turismului, inclusiv hotel și car rental.", povestește Adrian.

Dar povestea lui începe în Drumul Taberei, cartierul bucureștean în care a locuit până acum 13 ani.

"Înainte de asta am fost handbalist la Steaua și ușor ușor am luat-o în viața de business, după ce am terminat cu handbalul. Se întâmpla în timpul ăla când dezvoltam blocuri în Prelungirea Ghencea."

Criză din 2008 și o tânără româncă, studentă în SUA, de care se indrăgostise, i-au schimbat brusc traiectoria şi l-au dus peste ocean

"Eu am zis că mă mai chinui pe acolo și am devenit numărul unu în vânzări. Am vândut de 30 de mii de dolari într-o zi și am deschis undeva la 12 credit carduri într-o zi."

În câţiva ani a decis să-şi ia soarta în mâini. Şi-a deschis prima firmă de construcţii. Dar veniturile lui s-au rotunjit când a început să pună pe picioare o afacere cu spălătorii ecologice de maşini.

"Aveam cinci locații de spălătorie, după care m-am gândit hai să punem și o mașină mobilă. La timpul ăla erau numai trei mexicani care făceau așa ceva. Tot ce înseamnă celebrități prin America erau semnate cu mine: Wiz Khalifa, Jim Carrey.

Spălătoria m-a făcut în America milionar. Făceam foarte mulți bani. Am cumpărat o casă foarte scumpă, din spălătorie. Mi-am permis o viață ok. Adică m-a ajutat să strâng capital pentru următoarele investiții și business-uri."

Capitalul obţinut l-a ajutat să dea lovitură într-un nou domeniu, cel al rulotelor de lux. Ideea i-a venit atunci când împreună cu cu soţia şi cele două fetiţe ale lor şi-au dorit să plece într-o vacanţă cu rulota. Doar că niciuna nu corepundea standardelor pe care începuse să le aibă.

"Am văzut că nu e nimeni pe piață cu ceva luxos și am zis 'wow asta e ceva incredibil.'"

De la o rulotă de lux, Adrian Ghilă a ajuns să deţină, în scurt timp, zeci astfel de automobile.

"Am fost prima companie care a fost acceptată că și glamping. Glamorous camping. Nimeni n-a fost acceptat cu rulota și cred că nici în ziua de azi nu e nimeni.

Sunt parte din Young Forbes din America. La radio și cumva am atras atenția cui nu trebuia. Mi-a fost pusă în pericol viață, bussines-ul. Mi-au ars cinci rulote într-un."

Asta l-a determinat să se mute într-un cartier în care locuiesc vedetele de la Hollywood. A pus ochii chiar pe vila în care locuise celebrul actor Will Smith.

"Mi-a plăcut (n.r. casă). Am aflat povestea după și a fost intresant."

Dar oricât de luxoasă ar fi viaţa pe care o duce în America, Adrian Ghilă nu ratează nicio ocazie să vină acasă, în România. Iar pentru soţia şi cele două fete pe care le au împreună, Adrian Ghilă s-a asigurat că nu le lipseşte luxul nici în România.

"Suntem într-un penthouse în nordul Bucureștiului. Am văzut lacul am zis că e superb. În față am răsăritul și în spate, mai am terasă, am apusul."

