Cum a fost sărbătorită Ziua Mondială a Prematurităţii în România. Povestea a doi gemeni, născuţi înainte de termen: "Aveam capul cât o minge de tenis"

Anual, 25 % dintre copiii care vin pe lume in Moldova, sunt prematuri.

"La Maternitatea Cuza Vodă, din anul 2004 de când s-a înființat acest centru regional de terapie intensivă neonatală, s-au îngrijit 12.000 de prematuri", a spus Maria Stamatin, șef secție neonatologie.

Medicul Maria Stamatin de la Maternitatea Cuza Vodă din Iași a ales să fie nașa a doi gemeni, Vladmir și Anastasia, născuţi înainte de termen.

Vladimir: "A fost nevoie să mă dezvolt mai mult decât ceilalți copii născuți normal"

"Pentru mine să fiu născut prematur a însemnat să mă nasc sub un kilogram, să fiu născut înainte de termen, să am nevoie cumva să mă dezvolt mai mult decât ceilalți copii născuți normal", mărturiseşte Vladimir Cantemir, născut prematur.

Anastasia: "Aveam capul cât o minge de tenis"

Sora lui Vladimir, Anastasia, a aflat de la părinţi cât de încărcată de emoţii, teamă şi rugăciuni a fost perioada când era în incubator, şi lupta pentru viaţa ei.

"Am văzut filmulețe de când eram mici în incubatoare că eram mai mici decât o sticlă de jumate de litru, și aveam capul cât o minge de tenis, eram niște mogâldețe mici care aveam o grămadă de tuburi în noi și primeau hrană pentru că nu puteam mânca", adaugă Anastasia.

Pentru părinții gemenilor, emoțiile au fost a fel de mari ca în prima zi când ei au venit pe lume.

"Îmi amintesc și am să-mi amintesc toată viața, cu emoție, clipa când pentru prima dată am intrat în Terapie Intensivă, și am văzut acele minuni însuflețite", spune a spus mama gemenilor.

Aproximativ 15 milioane de copii se nasc anual înainte de termen la nivel mondial.

Îngrijorător este că numărul copiilor născuţi prematur este în crestere

Pentru a le oferi îngrijirea necesară nou născuților prematuri este nevoie de o dotare corespunzatoare a maternităților și a sectiilor ATI de neonatologie. Iar Romania se află în urmă la acest capitol.

La Spitalul Marie Curie din Capitală, secţia ATI de neonatologie este printre cele mai moderne din țară

Este si motivul pentru care cele mai complicate cazuri din țară ajung aici. Medicii însa spun că locurile sunt insuficiente.

"Este cea mai gravă problemă a noastră, faptul că avem o listă de așteptare. Această listă de așteptare nu ar trebui să existe. Am creat-o petru că e o problemă serioasă și o ducem de ani de zile. În primul rand trebuie să o vedem noi, să o conștientizam, deși e o teroare a profesiei noastre", a declarat medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI nou-născuți de la Spitalul Marie.

În România, la 30 de minute se naşte un prematur

Atunci când este năcut prmatur, nou-născutul are probleme neurologice sau motorii. Ţara noastră dispune de 20 de maternităţi cu dotare performantă, dintre care şapte sunt amplasate în Bucureşti.

