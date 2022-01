Cum a reuşit să slăbească un român 20 de kilograme, după ce a acceptat o provocare pe Facebook

Bărbatul, de 33 de ani, şi-a propus, chiar de la început de an, să alerge zilnic câțiva kilometri pentru a-şi îmbunătăți condiția fizică.

În total a parcurs, peste 940 de km și a publicat în fiecare zi pe Facebook o fotografie de la alergare. Așa că nu a putut renunța, spune el, ca să nu își dezamăgească prietenii și fanii.

"Cel mai important factor care m-a determinat să alerg a fost faptul ca am postat pe social media şi încurajările pe care le primeam, mesajele de la priteni şi necunoscuti, m-au detarminat să alerg, să continui şi să nu abandonez, în ciuda durerilor pe care le-am avut", a spus Ciprian Răduţ.

I-au fost alături şi l-au susţinut soţia şi fiica sa de cinci ani, dar şi prietenii.

Iar pentru acest an, bărbatul şi-a propus să bifeze o altă provocare, astfel începând cu 2022 acesta este determinat să parcurgă zilnic câţiva kilometri pe bicicletă.

"Urmarind pe net mai multe persoane care au reusit sa finalizeze aceasta provocare, m-am decis sa incerc si eu. Mi-am propus sa alerg minim 10 minute sau minim 1km, in fiecare zi, timp de 365 de zile, indiferent de vreme si circumstante. Voi impartasi progresul meu zilnic pe Facebook... so wish me luck", scria tânărul pe pagina sa de Facebook, în momentul în care a decis să facă o schimare în viaţa sa.

