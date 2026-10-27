Cum poți să-ți extinzi balconul dacă stai la parter: Ce autorizații îți trebuie și ce amendă riști dacă nu respecți aceste reguli

Balcon, la parterul unui bloc de locuințe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Extinderea balconului într-un apartament de la parterul unei clădiri este o lucrare care poate fi realizată numai dacă sunt respectate regulile de urbanism, drepturile asupra terenului și cerințele legale privind autorizarea construcțiilor.

Proprietarii de apartamente trebuie să verifice dacă proiectul este permis în zona în care locuiesc, să obțină documentele solicitate de primărie și, în cazul blocurilor, să țină cont de regulile privind proprietatea comună. Construirea fără autorizație poate atrage amenzi și chiar obligația de desființare a lucrării.

Care sunt condițiile pentru extinderea balconului la parter

Proprietarii care locuiesc la parterul unui bloc și vor să mărească suprafața balconului trebuie să facă distincția între închiderea unui balcon existent și extinderea acestuia în afara conturului actual al clădirii. Cele două intervenții pot avea cerințe diferite din punct de vedere urbanistic și tehnic.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, lucrările de construire și extindere necesită, în principiu, autorizație de construire, cu excepția categoriilor prevăzute expres de lege. Prin urmare, faptul că apartamentul se află la parter nu oferă automat dreptul de a construi un balcon mai mare.

Primul pas este verificarea regulilor urbanistice aplicabile imobilului. Acestea pot stabili limite privind amplasarea construcțiilor, retragerile față de limitele proprietății, aspectul fațadei și suprafața care poate fi ocupată de construcții. Condițiile concrete depind de regulamentul local de urbanism și de situația juridică a terenului.

Un aspect important este regimul terenului din fața apartamentului. Dacă suprafața pe care proprietarul dorește să o ocupe aparține domeniului public, asociației de proprietari sau se află în coproprietatea proprietarilor din bloc, nu poate fi ocupată automat pentru extinderea balconului. Este necesară clarificarea drepturilor asupra terenului și, după caz, obținerea actelor sau acordurilor cerute de lege.

În cazul în care proiectul presupune modificarea fațadei, intervenții asupra structurii de rezistență ori ocuparea unei suprafețe suplimentare de teren, primăria va stabili, prin procedura de urbanism și autorizare, condițiile în care lucrarea poate fi realizată.

Există și reguli speciale pentru închiderea balcoanelor sau logiilor deja existente. Articolul 7 din Legea nr. 50/1991 prevede o documentație simplificată pentru autorizarea unor asemenea lucrări, iar pentru închiderea balcoanelor sau logiilor de la parterul clădirilor de locuit multietajate, articolul 7 alineatul (20^8) reglementează posibilitatea efectuării lucrărilor cu acordul asociației de proprietari, în situațiile și pentru motivele prevăzute de lege. Această prevedere nu reprezintă însă o autorizare generală pentru construirea unui balcon nou sau pentru extinderea lui pe terenul din jurul blocului.

Obținerea autorizației și acte necesare

Pentru a afla dacă extinderea balconului este permisă, proprietarul trebuie să se adreseze compartimentului de urbanism al primăriei în raza căreia se află imobilul. Procedura începe, de regulă, cu solicitarea unui certificat de urbanism pentru lucrarea propusă.

Certificatul de urbanism indică regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru autorizare. Acesta nu ține loc de autorizație de construire și nu permite începerea lucrărilor.

Conform articolului 7 din Legea nr. 50/1991, documentația pentru obținerea autorizației de construire include, în principal, următoarele acte:

Certificatul de urbanism , emis pentru scopul solicitat.

, emis pentru scopul solicitat. Dovada dreptului asupra imobilului , precum și documentele cadastrale și extrasul de carte funciară, după caz.

, precum și documentele cadastrale și extrasul de carte funciară, după caz. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor , întocmită de specialiști autorizați, conform cerințelor legale.

, întocmită de specialiști autorizați, conform cerințelor legale. Avizele și acordurile indicate prin certificatul de urbanism.

indicate prin certificatul de urbanism. Acordurile sau documentele privind terenul și proprietatea comună, dacă sunt necesare pentru proiectul respectiv.

Lista exactă poate varia în funcție de amplasament, de tipul intervenției și de reglementările aplicabile. Pentru lucrările care afectează structura clădirii pot fi necesare documentații tehnice suplimentare sau expertize, în funcție de situație.

În cazul unui bloc de locuințe, proprietarul ar trebui să discute din timp cu asociația de proprietari și să clarifice dacă proiectul implică intervenții asupra părților comune. Acordul asociației nu înlocuiește autorizația de construire atunci când aceasta este obligatorie și nici nu conferă, prin el însuși, dreptul de a ocupa terenul altuia.

După depunerea documentației complete, autorizația de construire se emite în condițiile și în termenul prevăzute de lege. Articolul 7 din Legea nr. 50/1991 stabilește, ca regulă generală, un termen de cel mult 30 de zile pentru emiterea autorizației de la depunerea documentației pentru autorizare.

Înainte de a contracta o echipă de muncitori sau de a cumpăra materialele, proprietarul ar trebui să obțină confirmarea primăriei că proiectul poate fi autorizat și să respecte întocmai documentația aprobată.

Care este amenda dacă încalci legea

Proprietarii care extind balconul fără autorizație, atunci când aceasta este obligatorie, riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit articolului 26 alineatul (2) din Legea nr. 50/1991, executarea fără autorizație a lucrărilor de construire prevăzute de lege se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 și 100.000 de lei.

Sancțiunea concretă depinde de fapta constatată și de încadrarea juridică a lucrării. Executarea lucrărilor cu nerespectarea autorizației sau a proiectului aprobat poate atrage, de asemenea, sancțiuni.

Consecințele nu se limitează la plata amenzii. Potrivit articolului 28 din aceeași lege, odată cu sancționarea anumitor contravenții privind executarea lucrărilor fără autorizație sau cu încălcarea acesteia, se dispune oprirea lucrărilor și se pot stabili măsuri pentru intrarea în legalitate ori desființarea lucrărilor executate nelegal, în condițiile prevăzute de lege.

Intrarea în legalitate nu este automată. Menținerea construcției depinde de respectarea reglementărilor urbanistice și a celorlalte cerințe aplicabile. Dacă lucrarea nu poate fi autorizată, proprietarul poate fi obligat să o desființeze.

Înainte de începerea unei extinderi, cea mai sigură soluție este solicitarea unui certificat de urbanism și verificarea regimului juridic al terenului. Astfel, proprietarul poate afla dacă proiectul este permis, ce documente sunt necesare și ce condiții trebuie respectate pentru a evita sancțiunile.