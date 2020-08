Cum se calculează cifra avuției și ce șanse ai să fii bogat. Mihai Voropchievici dezvăluie secretul!

Toată lumea își dorește acea cifră a bogăției cu câștiguri exorbitante. Câștigurile acelea mari au și pante și înseamnă faliment.

Știind ziua nașterii deja ai secretul cel mai important al vieții. La ziua ta de naștere, indiferent dacă e formată dintr-o cifră sau două, adaugi la sfârșit cifra 1, iar apoi le aduni pe toate.

Dacă ești născut, spre exemplu, pe 10, ai 1+0=1 și mai adaugi + 1, adică 2.

Cei care au cifra avuției 1 - persoană pragmatică, are capacitatea să facă bani de una singură. Are talent, are toate calitățile. Știe să facă bani. Are niște scopuri clare pentru care folosește banii.

Cei care au cifra avuției 2 - E cea mai păguboasă cifră. Indică dorința de a te îmbogăți și de a face bani. Numai asta funcționează în mintea ta. Are capacitățile necesare, dar are și o mare lene.

Cei care au cifra avuției 3 - Aduce noroc, bunăstare și posibilitatea de a câștiga bani ușor. Și ei sunt inconsecvenți, delăsători.

Cei care au cifra avuției 4 - E cifra oamenilor care muncesc din greu să facă bani. Banii care vin la ei, vin cu eforturi considerabile, cu multă muncă, cu multă trudă.

Cei care au cifra avuției 5 - Una din cele mai benefice cifre. Cei care sunt copii au norocul să se fi născut într-o familie de oameni muncitori, care au strâns ceva bogăție și care îi învață de mici cum să aibă grijă de bani, cum să-l folosească și cum să-l înmulțească.

Cei care au cifra avuției 6 - Sunt oameni care nu vor oameni mulți, dar vor un job stabil, cu același salariu, dar să fie constant, pe toată durata vieții. Își doresc stabilitate financiară și stabilitate la locul de muncă. Nu vor bogății. La ei nu vor exista căderi spectaculoase pentru că sunt foarte norocoși.

Cei care au cifra avuției 7 - Din dorința de a face bani, intră pe latura cealaltă și pot să se aleagă cu brățări la mâini. Aveți mare grijă! Lupta pentru bani îi duce de multe ori la epuizare și îmbătrânire prematură.

Cei care au cifra avuției 8 - E cifra care aduce câștiguri exorbitante sau pierderi colosale, faliment. Vor toate bogățiile din lume. Au și calitățile de a face acești bani.

Cei care au cifra avuției 8 - E cifra reprezentativă a celor care au bani fără a face eforturi considerabile pentru că Dumnezeu îi iubește. Așa cum vin banii de ușor, așa și pleacă.